Saray’dan Milli Eğitim Bakanı’na ağır eleştiri

Milli Eğitim Bakanlığı’nın pandemi sürecinde uyguladığı politikalara Cumhurbaşkanlığı’ndan ağır eleştiri geldi.

Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu Prof. Dr. Ömer Özyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u hedef aldı.

Yükseköğretim politikalarının, Milli Eğitim Bakanlığına göre daha başarılı olduğunu savunan Özyılmaz, “2020-2021 Eğitim Öğretim sezonunda ülkemizdeki yükseköğretim ve Milli Eğitim'deki eğitim uygulamalarına baktığımızda, bazı eksikliklerine rağmen, yükseköğretimin daha başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu, yerelleşme kurumsallaşma, bir çizgi izleme ve ciddi bir çabanın ürünüdür” dedi

“BİR ÇİZGİ TUTTURAMADI”

Prof. Özyılmaz şöyle devam etti: “Milli Eğitim'de bu başarıyı göremiyoruz. Çünkü, Milli Eğitim Bakanı konu üzerinde özenle çalışarak bugünü kurtaracak politika üretemedi. Yerelin sesini duymadı, durumunu görmedi. Devlet nezdinde ağırlık koyarak bir tarz bir çizgi tutturamadı. Aksine çok zikzak yaptı ve çok yıprandı.

Bundan olumsuz olarak etkilenen de ilk, orta ve lise öğrencileri oldu. Ayrıca öğretmenler ve veliler de hüzün ve kedere boğulmanın yanında psikolojileri bozuldu. Bakandan kaynaklanan bu beceriksizlikten dolayı, bir nesli/kuşağı kaybetmek üzereyiz. Çok ciddi önlemler alınmalıdır.”

Özyılmaz daha sonra tweet’lerini sildi.

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