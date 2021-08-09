LGS 2. nakil sonuçları erişime açıldı

LGS 2. nakil sonuçları, www.meb.gov.tr sayfasında erişime açıldı. Sonuçları sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik no ve doğum tarihi ile öğrenebiliyor. LGS 2. nakil sonuçları ile birlikte tercih yapan öğrencilerin yüzde 98'inin istedikleri bir liseye yerleştirildi. LGS 2. nakil sonuçları sorgulama sayfası haberimizin içerisinde yer alıyor.

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LGS birinci nakil sonuçları ardından gözler ikinci nakil başvurularına çevrilmişti. MEB tarafından yapılan duyuruya göre LGS ikinci nakil sonuçları erişime açıldı. Geçtiğimiz günlerde bir yere yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen adaylar nakil başvurusunda bulunmuştu. Sonuçlara açıklandığı andan itibaren bakanlığın internet sitesi adresinden kimlik numaraları girilerek ulaşılabilecek.

LGS 2. NAKİL SONUÇLARI SORGULAMA

BAŞVURULAR ALINMAYA DEVAM EDECEK

Merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme sürecinin tamamlandığını bildiren Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, iki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrencilerin, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirileceğini söyledi.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu öğrencilerin başvurularının komisyonlarca 9-13 Ağustos’ta alınacağını ve 20 Ağustos’ta yerleştirme sürecinin tamamlanacağını kaydederek “20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar. Velilerimiz ve öğrencilerimiz rahat olsun.” diye konuştu.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada, 26 Temmuz’da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93’ünün istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 96’ya yükseldiğini belirtti.

İkinci nakil tercihlerinin de 2-6 Ağustos’ta alındığını ifade eden Özer, “LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin yüzde 98’i istedikleri okula yerleşti. Öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun.” dedi.

NAKİL SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MEB’in internet sitesine giriş yaptıktan sonra duyurular kısmından ya da yukarıdaki MEB linkine tıklayarak sonuç sorgulama sayfasına erişebilirsiniz. Sayfaya girdiğinizde sizden T.C kimlik numaranızı ve doğum tarihinizi soracak. İstenen bilgileri doğru şekilde girdiğiniz anda nakil sonucunuzu görüntüleyebilirsiniz. MEB’in sayfasında karşınıza çıkacak ekran aşağıdaki gibidir.

NAKİL TERCİHLERİ NE ZAMAN?

26 Temmuz 2021 – Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

26-30 Temmuz 2021 – Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

02 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

02-06 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

09 Ağustos 2021 – Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

09-13 Ağustos 2021 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

20 Ağustos 2021 – İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması

23-27 Ağustos 2021 – Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

31 Ağustos 2021 – Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

06 Eylül 2021 – 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı