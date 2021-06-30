Bir milyonu aşkın öğrencinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın LGS analiz raporu yayınlandı.

36 ilden 97 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak birinci olduğu sınavda en yüksek başarı 20 soruda 9,41 doğru cevapla Türkçe testinde gösterilirken, en düşük başarı 4,20 doğru ortalamasıyla matematik testinde gösterildi.

Doğru cevap sayısı ortalamalarının cinsiyete göre değişimi de incelenen raporda kız öğrenciler erkek öğrencilerden daha başarılı oldu.

MATEMATİKTE DÖKÜLDÜK

İşte analiz raporunda öne çıkanlar:

Soru sayısı 20 olan alt testler arasında öğrenciler en yüksek başarıyı Türkçe alt testinde (9,41), en düşük başarıyı Matematik alt testinde (4,20) göstermiştir.

Sayısal bölümde yer alan Fen Bilimleri alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 8,04 olarak hesaplanmıştır. Soru sayısı 10 olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 5,23, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinde 6,35 ve Yabancı Dil alt testinde ise 4,93'tür.

Alt testlere göre doğru cevap sayılarının dağılımı incelendiğinde 2021 Merkezi Sınavdaki öğrenci performanslarının 2020 yılındaki öğrenci performansları ile genel bir benzerlik içinde olduğu görülmektedir.



36 İLDE 97 BİRİNCİ

Merkezi sınav puanı dağılımı, 2020 yılında olduğu gibi öğrenci yoğunluğunun 200-299 puan ve 300-399 puan aralığında olduğunu göstermiştir. 400-500 puan aralığındaki öğrenci oranı 2020 yılına göre kısmen düşmüş ve %5,61 olarak hesaplanmış

Merkezi Sınavın her iki oturumundaki soruların tamamına 97 öğrenci doğru cevap vermiştir. Bu öğrenciler 36 farklı ilde bulunmaktadır.

KIZLAR ERKEKLERDEN DAHA BAŞARILI

Doğru cevap sayısı ortalamalarının cinsiyete göre değişimi incelenmiş ve kız öğrencilerin ortalamalarının Matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir

Anne ve baba eğitim düzeyine göre sınav puanlarının değişimine odaklanılmış, anne ve baba eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerle lisansüstü olan öğrenciler arasında 120 puana varan fark olduğu görülmüştür.

Bu sonuçlar, 2020 yılında olduğu gibi, anne ve baba eğitim düzeyindeki artışın sınav performansındaki artışla ilişkili olduğunu göstermektedir.