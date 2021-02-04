LGS başvuruları ne zaman? LGS için tarih belli oldu

2020 2021 eğitim yılı uzaktan eğitim ile devam ederken gelecekleri açısından iyi bir lisede okumak isteyen öğrenciler LGS hakkında araştırmalar yapıyor. Corona virüs salgını nedeniyle sınav tarihi sık sık gündeme geldi. Peki, LGS bu yıl ne zaman yapılacak?

LGS 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS 2021 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS 2021 başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvurular otomatik olarak yapılmıştı.

Geçtiğimiz sene Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şu şekilde açıklamada bulunmuştu.

“7 Haziran 2020 LGS'nin başvurularını otomatik olarak yapacağız. Koronavirüs önlemleri çerçevesinde başvuru işlemlerinin uzaktan yapılabilmesi için gerekli altyapıyı hazırladık. Sınav kılavuzunu geçen yıl olduğu gibi 3 Nisan'da yayımlayacağız.Her şey planlanıyor ve yapılıyor.”

LGS'YE 2020 YILINDA 1 MİLYON 472 BİN KİŞİ KATILDI

2020 yılında uygulanan sınavın ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 88, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrencinin katıldı. “2019 yılındaki sınava 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı göz önüne alındığında, 2020 yılında sınava katılan öğrenci sayısında yüzde 43'e yakın bir artış gerçekleşmişti.