LGS ne zaman, ertelenecek mi? Milli Eğitim Bakanı’ndan açıklama…

Gelecekleri açısından iyi bir lisede okumak isteyen öğrenciler LGS için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yıl başvuruları otomatik olarak alınan sınava dair son dönemde erteleme tartışmaları sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında ‘yüz yüze sınav yapılacak mı’ sorusuna yanıt verdi.

LGS 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS 2021 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.

LGS ERTELENECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı televizyon programında yüz yüze sınavlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, şunları söyledi:

* Bizim şöyle bir duruşumuz var. Biz çok net olarak söylüyoruz. Bu böyle olacak diyoruz. Çünkü uzun araştırmalar yapıyoruz bununla ilgili fakat çok sıradışı bir durum ortaya çıkıyor. Yepyeni bir durum ortaya çıkıyor.

* Biz hemen adapte oluyoruz. Diyoruz ki, biz bunu söyledik çok net olarak ifade ettik ama sayılar değişti, ama durum değişti, ama yapı değişti. Bu değişimi gördüğümüz anda, mesela geçen sene LGS'nin tarihiyle ilgili bize Bilim Kurulu dedi ki, ‘Bunu bir süre erteleseniz iyi olacak', hemen erteledik.

* Ama ondan önce ne demiştik, ‘Hayır bu 7 Haziran'da olacak' demiştik. Tam da bunu ifade etmeye çalışıyorum. Biz geçen ay okullar açıkken ne demiştik, ‘okullar açık kalacak' Niye kapattık şimdi? Çünkü önümüze öneriler, raporlar geldi. Denildi ki ‘şimdi kapanması lazım'. Peki şimdi kapatıyoruz. Bu kadar net.

* Bizim için önce sağlık var ama çocuklarımızın eğitimi ve bununla ilgili eksiklerin ileriye dönük kayıpları, bizim için önemli. Onu da dikkate almak durumundayız. Sağlık birinci koşul, bunu yerine getirelim arkasında da diyelim ki ‘eğitimden de vazgeçmeyelim'.

LGS’YE 2020 YILINDA 1 MİLYON 472 BİN KİŞİ KATILDI

2020 yılında uygulanan sınavın ilk oturumuna 1 milyon 472 bin 88, ikinci oturumuna ise 1 milyon 472 bin 303 öğrencinin katıldı. “2019 yılındaki sınava 1 milyon 29 bin 555 öğrencinin katıldığı göz önüne alındığında, 2020 yılında sınava katılan öğrenci sayısında yüzde 43’e yakın bir artış gerçekleşmişti.