LGS ne zaman? LGS ertelenecek mi?

LGS sınav tarihinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı günlerdir gündemde ilk sıralarda yer alıyordu ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu hakkında açıklamalarda bulundu. Sınav başvuruları ise geçtiğimiz haftalarda otomatik olarak alındı.

LGS 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS 2021 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.

LGS ERTELENECEK Mİ?

– Milli Eğitim Bakanı Selçuk : “(YKS ve LGS ertelenebilir mi?) Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da biraz daha erteleyin diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil”

Bakan Selçuk’un daha önceleri yaptığı açıklamalar ise şu şekilde;

* Bizim şöyle bir duruşumuz var. Biz çok net olarak söylüyoruz. Bu böyle olacak diyoruz. Çünkü uzun araştırmalar yapıyoruz bununla ilgili fakat çok sıradışı bir durum ortaya çıkıyor. Yepyeni bir durum ortaya çıkıyor.

* Biz hemen adapte oluyoruz. Diyoruz ki, biz bunu söyledik çok net olarak ifade ettik ama sayılar değişti, ama durum değişti, ama yapı değişti. Bu değişimi gördüğümüz anda, mesela geçen sene LGS’nin tarihiyle ilgili bize Bilim Kurulu dedi ki, ‘Bunu bir süre erteleseniz iyi olacak’, hemen erteledik.

* Ama ondan önce ne demiştik, ‘Hayır bu 7 Haziran’da olacak’ demiştik. Tam da bunu ifade etmeye çalışıyorum. Biz geçen ay okullar açıkken ne demiştik, ‘okullar açık kalacak’ Niye kapattık şimdi? Çünkü önümüze öneriler, raporlar geldi. Denildi ki ‘şimdi kapanması lazım’. Peki şimdi kapatıyoruz. Bu kadar net.

* Bizim için önce sağlık var ama çocuklarımızın eğitimi ve bununla ilgili eksiklerin ileriye dönük kayıpları, bizim için önemli. Onu da dikkate almak durumundayız. Sağlık birinci koşul, bunu yerine getirelim arkasında da diyelim ki ‘eğitimden de vazgeçmeyelim’.