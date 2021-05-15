LGS ne zaman yapılacak? LGS ertelendi mi?

Gelecekleri açısından iyi bir lisede okumak isteyen öğrenciler LGS için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu yıl başvuruları otomatik olarak alınan sınava dair son dönemde erteleme tartışmaları sürüyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi.

LGS 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

LGS 2021 6 Haziran 2021 Pazar günü yapılacak.

LGS ERTELENECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı canlı yayında merak edilen soruları yanıtladı;

Öğrencilerin merakla beklediği YKS ve LGS sınavlarıyla ilgili de Bakan Selçuk, “Öğrencilerimizin yarısına yakını sınavların zamanında yapılmasını istiyor, bir kısmı da ‘biraz daha erteleyin' diyor. Bizim şu anda bunların ertelenmesine dair bir kararımız söz konusu değil. YKS ve LGS belirlenen tarihlerde yapılacak” dedi.

KARNELER 2 TEMMUZ'DA VERİLECEK

Okulların açık olacağı tarihi de açıklayan Bakan Selçuk, “Okullar 2 Temmuz'a kadar açık olacak. Karneler de bu tarihte verilecek. Arzumuz karneleri çocuklarımıza yüz yüze vermek. Ancak böyle bir durum söz konusu olmazsa karneleri dijital olarak vereceğiz” ifadelerini kullandı.