LGS Nisan ayı örnek kitapçığı yayımlandı

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav’a yönelik olarak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından beri her ay örnek sorular yayımlanmaya devam ediyor.

Bu yılki ilk örnek soru paketi 2 Aralık 2020, ikinci örnek soru paketi 6 Ocak 2021, üçüncü soru paketi 4 Şubat 2021, dördüncü soru paketi ise 8 Mart 2021 itibarıyla 8. sınıf öğrencilerinin istifadesine sunuldu.

Nisan ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar; T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

Nisan ayı örnek soruları ile beraber 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından bu yana 8. sınıf öğrencilerine sunulan örnek soru sayısı bin 60'a ulaştı.

Örnek sorular, 6 Haziran 2021’de gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav’a yönelik olarak öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edecek.

Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak olan örnek sorulara meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor. (İHA)