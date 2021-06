LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonucu için gözler MEB’te…

Öğrencilerin önümüzdeki 4 yıl boyunca okuyacakları liseyi alacakları puan çerçevesinde belirleyeceği LGS için sonuç tarihi yaklaştı. İyi bir liseyi kazanmak için sınavda ter döken yüzbinlerce 8. sınıf öğrencisi, LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021’de “www.meb.gov.tr” internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS'DE KAÇ SORU SORULDU?

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru soruluyor ve 75 dakika yanıtlama süresi veriliyor. İkinci oturumda ise öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru soruluyor ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri oluyor.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

SINAV HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ SAYILACAK

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

BAKAN YARDIMCISI AÇIKLAMA YAPTI

LGS sonrasında bir değerlendirme yapan ölçme değerlendirme ve sınav hizmetlerinden sorumlu Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer şunları söyledi:

“2021 LGS merkezi sınav yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Kovid-19 salgını altında tüm sınav merkezlerimizde gerekli önlemler alınarak başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Bu süreci başından itibaren titizlikle yürüten Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürümüz Sadri Şensoy ve çalışma arkadaşlarına özellikle şükranlarımı sunuyorum.

Böylesine merkezi sınavlar oldukça büyük organizasyonu gerektiriyor. Özellikle salgın nedeniyle bu organizasyonun ölçeği çok daha büyüdü. Sürece Bakanlığımızın ilgili tüm birimleri destek verdi. Tüm çalışma arkadaşlarımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 81 ilde süreci başarılı bir şekilde yürüten ve sınavın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasında büyük emeği olan tüm il milli eğitim müdürlerimizi ve çalışma arkadaşlarını kutluyorum. Sınavda görev alan tüm öğretmenlerimize ve okullarımızda organizasyona destek veren rehber öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.”