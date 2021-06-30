LGS sonuçları yayınlandı: e Okul ve LGS sonucu sorgulama sayfası…

Milli Eğitim Bakanlığı milyonlarca öğrencinin kaderini belirleyecek olan LGS sonuçlarını erişime açtı. 36 ilden 97 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak birinci olduğu sınavda en yüksek başarı 20 soruda 9,41 doğru cevapla Türkçe testinde gösterilirken, en düşük başarı 4,20 doğru ortalamasıyla matematik testinde gösterildi.

Doğru cevap sayısı ortalamalarının cinsiyete göre değişimi de incelenen raporda kız öğrenciler erkek öğrencilerden daha başarılı oldu.

LGS SONUÇLARI SORGULAMA

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, LGS sınav sonuçlarını http://sonuc.meb.gov.tr/ adresinden açıklandı. Öğrenciler, istenilen bilgileri girerek LGS sonuçlarını öğrenebilecek.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Ortaokul veya imam hatip ortaokulu 8’inci sınıfını tamamlamış veya Açık Öğretim Ortaokulundan mezun durumda olan öğrenciler, sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına puan üstünlüğü ve tercihleri doğrultusunda; yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara ise okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık kriterleri göz önünde bulundurularak yerleştirilecektir. Yerleştirme yapılacak okullar http://www.meb.gov.tr veya https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

MATEMATİKTE DÖKÜLDÜK

İşte analiz raporunda öne çıkanlar:

Soru sayısı 20 olan alt testler arasında öğrenciler en yüksek başarıyı Türkçe alt testinde (9,41), en düşük başarıyı Matematik alt testinde (4,20) göstermiştir.

Sayısal bölümde yer alan Fen Bilimleri alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 8,04 olarak hesaplanmıştır. Soru sayısı 10 olan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük alt testinde doğru cevap sayısı ortalaması 5,23, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt testinde 6,35 ve Yabancı Dil alt testinde ise 4,93’tür.

Alt testlere göre doğru cevap sayılarının dağılımı incelendiğinde 2021 Merkezi Sınavdaki öğrenci performanslarının 2020 yılındaki öğrenci performansları ile genel bir benzerlik içinde olduğu görülmektedir.

36 İLDE 97 BİRİNCİ

Merkezi sınav puanı dağılımı, 2020 yılında olduğu gibi öğrenci yoğunluğunun 200-299 puan ve 300-399 puan aralığında olduğunu göstermiştir. 400-500 puan aralığındaki öğrenci oranı 2020 yılına göre kısmen düşmüş ve %5,61 olarak hesaplanmış

Merkezi Sınavın her iki oturumundaki soruların tamamına 97 öğrenci doğru cevap vermiştir. Bu öğrenciler 36 farklı ilde bulunmaktadır.

KIZLAR ERKEKLERDEN DAHA BAŞARILI

Doğru cevap sayısı ortalamalarının cinsiyete göre değişimi incelenmiş ve kız öğrencilerin ortalamalarının Matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha yüksek olduğu belirlenmiştir

Anne ve baba eğitim düzeyine göre sınav puanlarının değişimine odaklanılmış, anne ve baba eğitim düzeyi ilkokul olan öğrencilerle lisansüstü olan öğrenciler arasında 120 puana varan fark olduğu görülmüştür.

Bu sonuçlar, 2020 yılında olduğu gibi, anne ve baba eğitim düzeyindeki artışın sınav performansındaki artışla ilişkili olduğunu göstermektedir.