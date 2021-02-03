‘LGS ve YKS tarihleri ötelensin’ önerisi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2021-2022 yılı Lise Geçiş Sınavı'nın (LGS) 6 Haziran'da ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 26-27 Haziran'da yapılacağını açıkladı. Lise ve üniversite yerleştirme sınavlarına girecek 8 ve 12. sınıf öğrencileri ise 1 Mart tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak.

ÖĞRENME KAYIPLARI TELAFİ EDİLSİN

Sınav tarihleri hakkında açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı takvimini aksatmayacak şekilde sınavların olabildiğince geç tarihte yapılmasını talep etti. Geylan, sınavların olabildiğince geç yapılmasının öğrencilerin aylardır maruz kaldığı öğrenme kayıplarının telafi edilmesi için imkan sağlayacağını belirtti. (İHA)