LGS’Yi kazanma şansı yükseldi

MEB'in yayınladığı 2021 LGS Kılavuzu'nu Eğitim Uzmanı Salim Ünsal şöyle analiz etti: “LGS'ye 60 aylıklarla birlikte geçen yıl 1 milyon 472 bin öğrenci girerken, yüzde 14.5'i bir liseye yerleşti. Bu yıl 1.2 milyon aday için başvuruldu. Adayların, 1 milyonu sınava girer. ”

40 İL KADAR KONTENJAN

“Kontenjan 39 bin kişi düşürülüp, 174 bin 160'a indi. Yine de aday sayısı 470 bin kişi azaldığı için yerleşme oranı yüzde 17.4'e çıktı. Yerleşme şansı geçen yıla göre yüzde 2.9 oranında arttı. Bu artış, tüm kontenjanı 30 bin 192 olan İstanbul'daki okullar kadar fazla 30 bin öğrenci demektir. Edirne, Osmaniye, Çanakkale, Bolu gibi 40 ilin toplam kontenjanına denk geliyor. ”

70 İL KAZANÇLI ÇIKTI

“2020'de sınava giren her 100 öğrenciden 12.2'si bir okula yerleştirilirken, 2021'de her 100 öğrenciden 13.6'sı bir okula girecek. 81 ilden 70'inde şans arttı. Aksaray, Bartın, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Aydın, Ankara, Sinop, Manisa, Gaziantep ve Kırşehir'in içinde yer aldığı 11 ilde bu yıl şans azaldı. Çünkü, geçen yıl yüzde 13.5 olan kontenjanlar bu illerde ortalama 0.5 düştü.”

İMAM HATİPLERE KIYAMADILAR!

■ 2020 LGS'de kontenjanlar; Anadolu liselerinde yüzde 68.4, sosyal bilimlerde yüzde 36.4, fen liselerinde yüzde 35, meslek liselerinde yüzde 64,3 ve İHL'de yüzde 46 artmıştı.

■ 2021 LGS'de kontenjanlar; Anadolu liselerinde yüzde 21.6, fen liselerinde yüzde 20.7, sosyal bilimlerde yüzde 21 ve İHL'de yüzde 12.8'e azaltıldı.

2021 LGS'ye tartışmalı TÜRKÇE müdahalesi!

Eğitim yılı başından bu yana ‘sınavda dil bilgisi sorulacak' diyen MEB'in açıklamaları, Bakan Ziya Selçuk'un, Türkçe'de dil bilgisi sorulmayacağı açıklaması ile çelişti. Veliler, ‘Dil bilgisi sorulacak mı?' diye CİMER'e sordu. ‘Sorulmayacak' yanıtı geldi. Bu kez, MEB'e bir kez daha sorulduğunda MEB' de, ‘sorulmayacak' dedi. Adaylar, “Boşa mı çalıştık” diye tepki gösteriyor.

“Sıralamalar değişir”

Sınav Uzmanı-Türkçe Öğretmeni Onur Soğuk: “Öğretmenler, aylardır dil bilgisi anlattı. Öğrenciler, binlerce soru çözdü. Deneme sınavlarında soruldu. MEB'in örnek sorularında dil bilgisi var. Sınava 2 ay kala ‘bilgi sorusu sorulmayacak' denildi. Matematik, din kültürü, fen dersinde bilgi sorusu soruluyor. Türkçe'de dil bilgisi sorulmaması 2021 LGS'yi tartışmalı hale getirdi. Türkçe dersi özünden uzaklaştırıldı. Türkçe'de her soru 4 puan ve 20 sorudan 3'ü dil bilgisi yani 12 puan ediyor. Son dakika değişikliği, sınavda tüm sıralamaları değiştirir.”