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Lise sınavları ertelendi mi? MEB’ten yüz yüze sınav açıklaması…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselerdeki yüz yüze sınavların takviminde güncelleme yaptı. Liseleri kapsayan karara göre; hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.

Güncellenme: 08:19, 24/03/2021
HaberlerEğitim
Lise sınavları ertelendi mi? MEB’ten yüz yüze sınav açıklaması…

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.

MEB'in açıklamasında “12. sınıfların sınavları devam edecek olup 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

SINAVLAR YÜZE YÜZE Mİ YAPILACAK?

2020- 2021 eğitim ve öğretim yılının 1’inci döneminde sınav yapılamamış derslerin sınavlarının 15 Şubat 2021 tarihi sonrasına ertelendiği bildirilmişti. Bu kapsamda; sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze yapılacağı duyurulmuştu.

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