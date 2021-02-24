Lise sınavları ne zaman yapılacak, sınavlar ertelenir mi?

Öğrencilerin birinci dönemden kalan sınavları Mart içerisinde tamamlanacak. Ziya Selçuk, sınavlar ertelenecek mi sorusuna; “erteleme yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır.” ifadelerini kullandı.

SINAVLAR YÜZE YÜZE Mİ YAPILACAK?

2020- 2021 eğitim ve öğretim yılının 1'inci döneminde sınav yapılamamış derslerin sınavlarının 15 Şubat 2021 tarihi sonrasına ertelendiği bildirilmişti. Bu kapsamda; sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze yapılacak.

SINAVLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Ortaöğretim kurumlarının tüm sınıf seviyelerinde 1'inci döneme ilişkin yapılamayan sınavların takvimi, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren 2 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak, eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak ve birinci döneme ilişkin tüm iş ve işlemler 19 Mart 2021 Cuma gününe kadar e- Okul sistemine işlenerek tamamlanacak.

1'inci dönemde yapılamayan sınavların kapsamı, 1 Kasım 2020 tarihine kadar işlenen konular ile sınırlı tutulacak. Her bir sınav, atölyelerdeki uygulama sınavları gibi zorunlu haller dışında, bir ders saati (40 dakika) süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları, bu süreye uygun olarak hazırlanacak.

Öğrenci hareketliliğini asgari düzeyde tutmak amacıyla bir günde her bir öğrenci için 2 dersten, zorunlu hallerde en fazla 3 dersten sınav yapılabilecek. Sınav tarihleri, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulacak ve e- Okul sistemine işlenecek.

Sınavlar, COVID- 19 salgını kapsamında başta temizlik, maske ve fiziki mesafe kuralları olmak üzere alınan diğer tüm önlemlere uygun şekilde yapılacak.

SINAVLAR ERTELENECEK Mİ?

Ziya Selçuk'un bu konuda Twitter üzerinden yaptığı açıklama soru işaretlerini ortadan kaldırdı. Milli Eğitim Bakanı Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre sınavlar yüz yüze gerçekleştirilecek ve ertelenmeyecek.

Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada “Sınavlarınızda bugün yapılacak bir erteleme yakın zamanda çalışma yükünüzü daha fazla artıracaktır.” ifadelerini kullandı ve sınavların ertelenmeyeceğini bildirdi.

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