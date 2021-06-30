Lise taban puanları ve LGS yüzdelik dilimleri açıklandı! İşte okul kontenjanları…

LGS sonuçlarına göre tercih yapacak olan öğrenciler liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini araştırıyor. Öğrenciler tercih işlemleri sırasında 2020 yılının LGS YEP ve taban puanlarını baz alacaklar. LGS taban puanları (Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi,Meslek Lisesi,Spor Lisesi) ve yüzdelik dilimleri MEB tarafından yayınlandı.

LİSE TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ

2021 yılı ortaöğretim kurumları kontenjan tabloları ile tercihlerde rehberlik etmek üzere illere göre yüzdelik dilimlerdeki öğrenci sayıları da paylaşıldı. Öğrencilere rehberlik etmek için tercih rehberleri de hazırlandı.

Öğrencilere rehberlik etmek üzere kontenjan tabloları ile 2020’de bu okullara sınavla yerleştirmede oluşan en düşük ve en yüksek yüzdelik dilimler de açıklandı.

Öğrenciler kendi yüzdelik dilimlerini okulların geçen yıl oluşan taban ve tavan yüzdelik dilimleri ile karşılaştırarak tercih edecekleri okullar hakkında fikir edinebilecek.

Ayrıca yerel yerleştirme kapsamında sınavsız olarak öğrenci alan okulların kayıt bölgelerine göre tercih tabloları da açıklandı.

2021 Yılı Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları Tercih Rehberi için Tıklayınız

2021 Yerel Yerleştirme Tercih Rehberi için Tıklayınız