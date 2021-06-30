Lisede burslu okuma şansını kaçırmayın!

Amerikan, Fransız, Alman, Avusturya ve İtalyan gibi yabancı liseler öğrencilerini bu yıl da 2021-LGS sonuçlarıyla alacak. Sınavla öğrenci alan Türk ve yabancı özel okullarda kayıtlar, ‘Okul Kayıt Komisyonunca' yapılacak. Özel okullar, ‘Ön Kayıt-Kesin Kayıt-Serbest Kayıt” diye 3 ayrı dönemde öğrenci alacak.

3 KAYIT DÖNEMİ VAR

Özel okullarda 1. Ön Kayıt Dönemi yarın (perşembe) başlıyor. Ön kayıtlar, elektronik ortamda yapılacak. Kesin kayıtlar için okulda sözleşme imzalanması gerekiyor. İkinci kayıt dönemlerinde okul puanları düşebilir. Kontenjanı dolan özel okullar yeni kayıt dönemi açmaz. Galatasaray Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi gibi geleneksel okullarla yarışan yabancı okullar ile tam burslu eğitim şansı veren özel fen liselerinde puanlar inmediği gibi ilk kayıtta tüm kontenjanlar dolabiliyor. Tercih yapacak adayların boş kontenjan ve taban puanları dikkatli takip etmesi gerekiyor. En az iki kez ön kayıt ve kesin kayıt dönemi yapıldıktan sonra okullarda boş kontenjan kalırsa serbest kayıt alabilecek. Serbest Kayıt Dönemi, 9 Temmuz' da başlayacak. Özel okullar, sınav puanına bakılmaksızın bu dönemde öğrenci alabilir.

TERCİH YAPACAK ADAYLAR DİKKAT!

– Puanı tutan her öğrenci birden fazla özel okula ön kayıt yaptırabilir.

– Ön kayıtların kesin kayıt olması için velinin okulda sözleşme imzalaması şart.

– Sözleşmesiz ön kayıtlar sadece ilan edildiği ön kayıt dönemini kapsar.

– Özel okullara kesin kayıt yaptıranlar, LGS sonucuyla devlet lisesi tercihi yapamaz.

– Özel okuldan kesin kayıt silinirse, öğrencinin nakli devlet okuluna istenebilir.

– Özel veya devlet okulu seçiminde kararlı olup, açıkta kalmamaya çalışın.

SORU CEVAP

ÖN KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Özel okullarda kayıtlar devlete bağlı Anadolu, fen ve sosyal bilimler gibi sınavla öğrenci alan okulların tercih döneminden önce yapılacak. 1 Temmuz 2021 Perşembe günü kayıtlar başlıyor.

KESİN KAYITLAR NEDEN ÖNEMLİ?

LGS puanıyla öğrenci alan özel okullara kayıt için veliler tercih listesi yapmayacak. Ama, kesin kayıt tek bir okula yaptırılabilir. Özel okullara kesin kayıt yaptıran, devlet lisesi tercihi yapamaz.

SINAV PUANI EŞİT OLURSA NE OLUR?

Özel okullarda da kesin kayıt yaptırılsa da adayların sınav puanları eşit ise MEB yönetmeliğine göre hareket edilir. Devlet okulları gibi yaşı küçük olan, kayıtta öncelikli olur.

ÖZEL OKULDAN NAKİL ŞANSI VAR MI?

Öğrenci, özel okula kesin kayıt yaptırırsa ancak boş kontenjan olursa, nakiller açıldığında kaydını devlet okuluna aldırılabilir. Yerleştirmeye Esas Nakil Dönemi şartları MEB Yerleştirme Nakil Kılavuzu yayınlanınca netleşir.