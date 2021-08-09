Mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu başlıyor! Eş durumu tayin başvurusu nasıl yapılır?

Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları bugün itibariyle başlıyor. İl içi ve iller arasında aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri veya engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değişiklikleri yapacak öğretmenler başvurularını 'mebbis.meb.gov.tr' veya 'personel.meb.gov.tr' internet adreslerinden gerçekleştirecek. İşte eş durumu tayin ve mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları ile ilgili detaylar…

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Öğretmenler sağlık mazeretine bağlı yer değiştirme, aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme, can güvenliği mazeretine bağlı yer değiştirme, engellilik durumuna göre yer değiştirme ve ‘diğer nedenlere bağlı yer değiştirme’ yapabilir. MEB tarafından başvuruların bu yıl 9 Ağustos ve 13 Ağustos tarihleri aralığında yapılacağı duyuruldu.

MAZERETE BAĞLI ATAMA KILAVUZU

MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

a) Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır.

b) Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.

c) İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yer değiştirmesi sebebiyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi “personel.meb.gov.tr” internet adresinde yayımlanacaktır.

ç) Birinci aşamada ön başvurusu onaylanan öğretmenler, tercih başvurusunda atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, tercih önceliklerini de dikkate alarak başvuru formuna yazacaklardır.

d) Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen; ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

e) Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncelletmekle sorumludur.