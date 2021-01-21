MEB 8. ve 12. sınıflar için yüz yüze eğitim tarihi verdi: DYK kursları ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği resmi yazı yüz yüze eğitim eğitime geçileceğini duyurdu. Yazıda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında MEB’e bağlı resmi okulların 8. ve 12’nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik isteğe bağlı olarak açılan, destekleme ve yetiştirme kurslarındaki yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren tekrar başlatılacağı açıklandı.

FİZİKİ MESAFEYE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bu kapsamda kurslarda; öğrenci/kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek ve bir sınıf/grupta bulunması gereken en fazla öğrenci/kursiyer sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek.

Kurslara devam etmek isteyen öğrencilerden barınma ihtiyacı olanların, salgınla ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla valiliklerce belirlenecek okul pansiyonlarında kalmaları sağlanabilecek.

Kurslardaki iş ve işlemler mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülecek ve Covid-19 salgınıyla ilgili verilen mücadele doğrultusunda maske, fiziki mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere ilgi hususlara titizlikle uyulacak. İHA

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