Karne notları nasıl belirlenecek? MEB yine karar değiştirdi

Milli Eğitim Bakanlığı, 2 hafta önce ilkokul ve ortaokullarda sınav yapılmayacağını açıklamıştı. Birinci dönemde yüz yüze yapılan sınavların geçerli kabul edilip, karne notunu etkileyeceğini duyurmuştu. Ancak, okullar kapatılınca bütün öğrenciler, birinci dönemde yazılıya giremedi.

YAZILI ETKİSİ KALDIRILDI

Şimdi, yeni bir karar alan MEB, ilk ve ortaokullarda birinci dönem yazılı sınavların karne notuna dahil edilmeyeceğini bildirdi. İlkokullarda, sınav uygulamasını pandemi döneminde geçici olarak kaldırmıştı. Bakanlık, ortaokul 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ise yönetmeliğe göre her dönemde 2 kez yapılması gereken sınavlar yerine, karne notlarını etkinliklere katılım, performans ve projelerin aritmetik ortalamasıyla belirlenecek. Ancak, performans ölçümüne dair belirlenmiş bir kriter yok.

VELİ İSTERSE ETKİLEYECEK

Çocuğunun karne notuna birinci dönem girdiği yazılı sınav notunun eklenmesini isteyen velilerin, 21 Ocak'a kadar başvurması gerekiyor. Velisi başvurmayan çocuk birinci dönemde sınava boşuna girmiş olacak. Çünkü, Bakanlık yazılı sınavları puanlama dışına aldı. Uzaktan eğitim 22 Ocak'ta son bulurken, bu yıl karneler basılı değil dijital ortamda açıklanacak. Yarıyıl tatili 15 Şubat'ta son bulacak.

LİSELERDE SINAVLAR YARIYILDAN SONRA

Liselerde ise sınavlar yarıyıl tatilinden sonra her dersten ikişer yazılı, bir sözlü sınav olarak yapılacak.