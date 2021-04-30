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MEB’den ek ders ücreti açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne 'ek ders ücreti' konulu yazı gönderdi. Yazıya göre tedbirler kapsamında, tam kapanma süresince 'uzaktan çalışacak' olan okul yöneticilerine ek ders ücreti ödenecek.

Güncellenme: 00:58, 30/04/2021
HaberlerEğitim
MEB’den ek ders ücreti açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı, tam kapanma süresince ‘uzaktan çalışacak’ olan okul yöneticilerine ek ders ücreti ödeneceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığınca 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilen söz konusu yazıda şu ifadeler yer aldı;

*Bilindiği üzere salgını önleme amacıyla alınan tedbirler kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında eğitim öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla yürütülmesi ve bu süreçte yönetici ve öğretmenlerin okulda bulunmamaları öngörülmüştür.

*Bu süreçte eğitim kurumu yöneticileri, acil ve zorunlu durumlar haricinde görev yerlerine gitmeyecek, uhdelerinde bulunan görevleri uzaktan çalışma kapsamında yerine getirecek ve bu görevleri karşılığında İlgili mevzuatında kendileri için öngörülen ders niteliğinde yönetim görevi karşılığı ek ders ücretinden yararlandırılacaktır. İHA

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