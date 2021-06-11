MEB’den illere yazı! Telafi eğitimde detaylar belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, 5 Temmuz-31 Ağustos arasında uygulanacak “Telafide Ben de Varım” yaz uygulaması programının uygulama esaslarına yer verildi.

Yazıda, okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için 5 Temmuz – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında okul, ilçe ve il genelinde gerçekleştirilecek program kapsamındaki bilimsel, sosyal, kültürel, sportif eğitim faaliyetleri ile etkinliklerin planlanarak https://telafidebendevarim.meb.gov.tr adresinde yer aldığı belirtildi.

“Telafide Ben de Varım” programı yaz uygulaması kapsamında 21 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında başvuru ve planlama iş ve işlemleri, 5 Temmuz-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında ülke genelinde Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında il millî eğitim müdürlükleri tarafından valiliklerin koordinasyonunda eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecek.

“Telafide Ben de Varım” Programı il koordinasyon kurulu; il millî eğitim müdürü başkanlığında, il program koordinatörü olan il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü, il veri girişi modül koordinatörü, ilçe millî eğitim müdürleri, ilçe millî eğitim müdürlüklerinin ilgili şube müdürleri, ilçelerde süreci yürütecek ve ilçe millî eğitim müdürlükleri tarafından belirlenecek ilçe veri girişi modül koordinatörleri, okul müdürleri, öğretmenler ve personelden, il millî eğitim müdürü tarafından görevlendirilecek en az 5, en fazla 20 kişiden oluşacak.

EĞİTİM FAALİYETİ ALANI

Eğitim faaliyetlerine katılmak isteyen öğrencilerin velileri, izin belgeleri ile eğitim faaliyetinin açıldığı okula başvurularını yapabilecek.

Başvuruları kabul edilen öğrenci, öğretmen, velilere kabul edildiklerine dair bilgilendirme, faaliyeti açan okul müdürlükleri tarafından yapılacak.

Eğitim faaliyetinin açılabilmesi için en az 12 kişilik öğrenci grubunun oluşması gerekecek, özel eğitim öğrencilerine açılacak faaliyetlerde alanın özelliği gereği sayı sınırlaması aranmayacak.

“Telafide Ben de Varım” programı kapsamında düzenlenecek tüm eğitim faaliyetleri Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen COVID-19 salgını koruma tedbirleri doğrultusunda gerekli önlemler alınarak gerçekleştirilecek. Eğitim faaliyetlerine katılacak tüm öğrenci, veli ve öğretmenler için HES kodu sorgulaması yapılacak ve bu duruma ilişkin gereken önlemler alınacak.

Öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik örnek eğitim faaliyetleri, içerik ve materyallerine “https://telafidebendevarim.meb.gov.tr” adresinden erişilebilecek.