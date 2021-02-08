Mesleki Çalışma Programı başlıyor: Öğretmen seminerleri online mı olacak?

Corona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitimde öğrencilerin adresi olan EBA TV’de öğretmen seminerleri de yayınlanıyor. Öğretmenler için online seminerler 38 – 12 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Online seminerler EBA TV üzerinden takip edilebiliyor.

MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 38, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 87 ve 88'inci, Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği'nin 52'inci maddelerine uygun olarak okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimizin bireysel, mesleki, alana yönelik bilgi ve becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, öğrenci, veli ve çevre ile etkileşimlerinin geliştirilmesi amacıyla 08-12 Şubat 2021 mesleki çalışma programı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce hazırlanmıştır.

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NASIL OLACAK?

Seminerler geçtiğimiz dönem sonunda olduğu gibi online olarak gerçekleştirilecek. Seminler için programı MEB tarafından paylaşıldı.











