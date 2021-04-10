Milli Eğitim Bakanı: Çift kanatlı çocuklar yetiştirmek istiyorsak…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye Özel Okullar Derneği tarafından düzenlenen “Eğitimde Dijital Dönüşüm” programına video konferans yönetimiyle katıldı.

Programda konuşan Bakan Ziya Selçuk, ““Bu dönemde dijital dünyanın içine doğmuş olan bu çocukların başka sorumlulukları var, başka ihtiyaçları var. Bugün artık alışverişini internetten yapan, sinema, tiyatro, konser gibi bütün benzer içerikleri internetten izleyen bir nesil var karşınızda. Sosyal medyayı, benzeri kavramları sadece şikayet edilecek kavramlar değil nötr araçlar olarak görmek zorundayız. Onların iyiye ya da kötüye kullanılması elbette bizim elimizde” dedi.

ÇİFT KANATLI ÇOCUKLAR

Bakan Ziya Selçuk şunları kaydetti:

“Eğer yeni bir dokümanın söylediği gibi çift kanatlı çocuklar yetiştirirken hem sanatı hem bilimi hem ahlaki değerleri, hem kendi toprağını, coğrafyasının nefesini kokusunu birlikte ele almazsa çocuklar o zaman çift kanatlı yetişmiş olmayacaklar ve geleceğe dair bir takım sorunlar yaşama ihtimali yükselecek demektir.

Küresel salgının tetiklemesiyle biraz hızlandık diyebiliriz Dünyadaki diğer ülkelerde küresel salgın döneminde ne yapıldı da Milli Eğitim Bakanlığı olarak biz bunları yapmadık veya yapamadık eksik bıraktık noktası bizim açımızdan çok önemli.

Belki içerideyken çok fark etmiyoruz ama MEB olarak kurduğumuz televizyonlar canlı ders alt yapısı EBA içerikleri uzaktan eğitimle ilgili ortaya konan basılı dokümanlar, mobil uygulamalar ve daha onlarcasını sıralayabilirim ama özellikle ifade etmek isterim fırsat adaleti bakımından fırsat eşitliği bakımından sınava giren evlatlarımız için çok çok adil bir dönemden geçiyoruz diyebilirim.

Çünkü, sadece 12 sınıf öğrencisinin 5 ayrı öğretmenden aynı konuyu izleme imkanı var. Bu önemli bir kazanım. Dünyada bunun benzerlerini çok az görüyor olmak Türkiye olarak bizim yaptığımızın önemini daha iyi açıklamak için bir fırsat sağlayacaktır. Bu anlamda bizim EBA’nın mobil uygulamalarında 30 Milyona yakın abonemizin olması konuya olan talebi gösteriyor.” (İHA)

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