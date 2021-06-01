Milli Eğitim Bakanı karneler için tarih verdi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Telafide Ben de Varım” programının tanıtımını gerçekleştirdi. Selçuk, “21 Haziran’da yoğun olarak başlayacağımız sosyal, duygusal, kültürel, fiziksel faaliyetler öncesinde sistem altyapımızda yoğunluğa neden olmamak ve öğrencilerimizin erişimini kolaylaştırmak için karneleri 18 Haziran'dan itibaren öğrencilerimize açıyoruz. Dileyen karnesine 18 Haziran Cuma gününden itibaren ulaşabilecek” dedi.

OKULLAR YAZ BOYU AÇIK OLACAK

Okulların 2 Temmuz'dan, yeni eğitim-öğretim yılının başlayacağı tarihe kadar okulun fiziksel imkanlarından faydalanmak isteyen öğrenciler için açık tutulacağını dile getiren Selçuk “Yaz boyu okullarımızda çocuklarımızı ağırlayacağız, isteyen öğrencilerimize fiziksel etkinlikler, isteyen öğrencilerimize akademik programlar sunabileceğiz. Öğretmenlerimiz de bu programlarda öngörülen ders saati üzerinden görev alabilecekler” diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor…