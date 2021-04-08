Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: 2 sınav ertelendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bursluluk sınavı ve öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavını ertelediklerini açıkladı.

Güncellenme: 22:41, 08/04/2021
HaberlerEğitim
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı: 2 sınav ertelendi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu.

“Bazı illerde yüz yüze eğitim bazı illerde uzaktan eğitim alıyor. Bu durum sınavları nasıl etkileyecek? Salgın nedeniyle ertelenecek olan sınav var mı?” sorusunu cevaplayan Bakan Ziya Selçuk, 2 sınavın ertelendiğini açıkladı.

Selçuk, “25 Nisan’da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül’e ertelemiştik. Öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavı 25 Nisan’daydı. Bunu da erteliyoruz” dedi.

İlginizi ÇekebilirOkullar kapanacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklamasıOkullar kapanacak mı? Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması