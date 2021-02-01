Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yapacak

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada beyan ettiği yüz yüze eğitime geçiş süreciyle ilgili bugün saat 10.00’da basın açıklaması yapacak.

Bakan Selçuk, canlı yayında sürece ilişkin detayları kamuoyuna bildirecek.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

* Kabinemizin bugünkü toplantısında uzaktan eğitim öğretimin temeli olan internete erişimlerindeki sınırlılığı da dikkate alarak köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık.

* Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek bunu da özellikle söylemek zorundayım çünkü bizim için Covid hepsinden çok daha tehlikeli çok daha Allah muhafaza bizim için önemli.

* Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz onun için her türlü tedbiri almak durumundayız. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokulu özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak.

* Vaka sayılarındaki gelişmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalarda yürütülecek.