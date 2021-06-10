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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan ek atama açıklaması

Eskişehir programını sürdüren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ziyarete gittiği AKP İl Başkanlığı binası girişinde kendisine bir yazı vererek çocuklarına ek atama istediğini belirten anneye, "İnşallah" cevabını verdi.

Güncellenme: 17:36, 10/06/2021
HaberlerEğitim
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan ek atama açıklaması

Eskişehir'e bir takım ziyaret için gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türk Dünyası Bilim, Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen ‘Yunus Emre'yi Bilir Misin' isimli sergiyi gezdi.

Ardından AKP Eskişehir İl Başkanlığına gelen Bakan Selçuk'u kapıda partililer karşıladı. Bakan Selçuk ile fotoğraf çektiren anneler, çocuklarının eğitimleri hakkında konuştu.

“İNŞALLAH DEDİ, ÇOK SEVİNDİK”

Bu sırada annelerden Sadife Tiryaki, daha önceden hazırlamış olduğu yazıyı Bakan Selçuk’a uzatarak talebini iletti. Selçuk ise bir süre anneyi dinledi.

Bakan ile konuşmasını anlatan Sadife Tiryaki, “Öğretmenlerimizin ek atamasını konuştum. Benim çocuğum da dâhil, çocuklarımız ek atama için mülakatlara girdiler. Ek atama bekliyorlar. Bakanımız ‘İnşallah' dedi. Çok sevindik. İnşallah biz de bekliyoruz çocuklarımızın adına” ifadelerini kullandı.

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