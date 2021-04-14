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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan öğretmenler için aşı açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlerin aşılanmasıyla ilgili olarak, "Şu ana kadar 425 bin 430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir" ifadelerini kullandı.

Güncellenme: 10:22, 14/04/2021
HaberlerEğitim
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan öğretmenler için aşı açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter’daki hesabından, öğretmen ve okul çalışanlarına yönelik aşı uygulamasıyla ilgili açıklama yaptı

Bakan Selçuk paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* İlkokul ve okul öncesi kurumlarımızda bulunan öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız sistem tanımlamalarıyla birlikte aşı için randevu alabilirler.

* Şu ana kadar 425.430 çalışma arkadaşımız aşı randevusuna dahil edilmiştir. Sağlık Bakanlığı, aşı tedarik süreciyle bağlantılı olarak tüm öğretmenlerimiz, psikolojik danışmanlarımız, okul yöneticilerimiz ve okul çalışanlarımız için planlama yapmaktadır.

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Yayınlanma Tarihi:10:14,