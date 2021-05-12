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17 Mayıs’ta yüz yüze eğitime geçilecek mi? MEB’den açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tam kapanma sürecinin sona ereceği 17 Mayıs Pazartesi günü okullarda yüz yüze eğitime geçilip geçilmeyeceği konusunda açıklama yaptı.

Güncellenme: 22:32, 12/05/2021
HaberlerEğitim
17 Mayıs’ta yüz yüze eğitime geçilecek mi? MEB’den açıklama

29 Nisan’da başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00’te sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı da 17 Mayıs günüyle ilgili açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

* 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır.

* Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır.

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Yayınlanma Tarihi:22:22,