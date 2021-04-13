Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yüz yüze eğitim açıklaması: Yeni kararların başlayacağı gün belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime ara verilmesi konusunda açıklama yaptı. Açıklamada "Ülkemiz genelinde uygulanan Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılan değerlendirmeler sonucunda yüz yüze eğitimden uzaktan eğitime geçiş konusunda bazı yeni kararlar alınmıştır" denildi. MEB, yeni kararların 15 Nisa Perşembe günü uygulanmaya başlanacağını duyurdu.