MSÜ sınav giriş belgesi yayınlandı! MSÜ sınav yeri belgesi ÖSYM AİS’te

ÖSYM MSÜ sınavı saat kaçta, sınav giriş belgesi nasıl alınır soruları sınava girecek adaylar tarafından merakla araştırılıyor. MSÜ sınavına dair merak edilen ayrıntılar haberimizde yer alıyor. İşte Milli Savunma Üniversitesi sınavı giriş yerleri ve sınavın ayrıntılarına dair merak edilen detaylar…

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYIN

2021 MSÜ (ASKERİ ÖĞRENCİ SEÇME SINAVI) NE ZAMAN?

MSÜ 2021 yılında 4 Nisan tarihinde merkezi olarak uygulanacak.

SINAV GİRİŞ BELGESİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.