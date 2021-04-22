MSÜ sınav sonuçları açıklandı: Tercih işlemleri için ÖSYM’den tarih bekleniyor…

04 Nisan 2021 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2021-MSÜ) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı. Adaylar sonuçlara ÖSYM’nin AİS sayfası üzerinden ulaşabilecek.

MSÜ SINAV SONUÇLARI

TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Askeri okul tercihleri için henüz tarihler duyurulmadı. İlerleyen zamanlarda ÖSYM tarafından MSÜ tercih işlemleri için bilgilendirme yapılması bekleniyor.

2021 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ)'nda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek taban puanı veya daha yüksek puan alan adayların 2'nci seçim aşamalarına katılımı amacıyla yapılacak çağrı https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.

Başvurusu kabul edilen adayların icra edilecek olan 2'nci seçim aşamalarına gelirken beraberlerinde getireceği belgeler https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. Adayların eksik evrak ile gelmeleri durumunda en kısa zamanda evraklarını tamamlamaları sağlanacak, evraklarını istenen zamanda tamamlayamayan adaylar eleneceklerdir. 2'nci seçim aşamalarına çağrılan adaylar; internette ilân edilen tarih ve saatte, Kara Harp Okulu Komutanlığı/Ankara sınav merkezinde hazır bulunacaklardır. 2'nci seçim aşamaları, sağlık raporu bölümü hariç olmak üzere;

a. Hava Harp Okulu adayları için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün Psikomotor Testi, üçüncü gün mülakat sınavları yapılacak şekilde 3 gün,

b. Diğer Okulların adayları için birinci gün Evrak Kontrol, Kişilik Değerlendirme Testi, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi (FYT), ikinci gün mülakat sınavları ile Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulları için) yapılacak şekilde 2 gün sürecektir

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır