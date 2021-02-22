MSÜ sınavı için son başvuru yaklaştı

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınav (2021-MSÜ) Başvuruları 23 Şubat 2021 tarihinde saat: 23.59'da sona erecek olup, henüz başvurusunu yapmamış adaylar https://osym.gov.tr resmî internet adresinden başvurularını yapabileceklerdir” denildi.

MSÜ SINAV BAŞVURU EKRANI

MSÜ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MSÜ 2021 yılında 4 Nisan tarihinde merkezi olarak uygulanacak. Sınav ücreti 110 lira olarak belirlendi.

MSÜ SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) yapacaklardır.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.