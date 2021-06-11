ODTÜ ilerledi Boğaziçi geriledi

İLK 500'DE YOK

ODTÜ, uluslararası işveren puanı kategorisinde dünyada 224. sırayla, Türkiye'nin lider üniversitesi oldu. Boğaziçi, geçen yıla göre gerileyerek, 701-750 bandına düştü. Türkiye'den ilk 500'e bir tek üniversite giremezken, 21 üniversite çeşitli sıralarda yer buldu.

ODTÜ VE KOÇ

Koç Üniversitesi geçen yıla göre ilk 500'den geriye düşmesine rağmen, 511-520 puan bandıyla Türkiye'nin en iyi üniversitesi oldu. Koç Üniversitesi fakülte-öğrenci göstergesiyle dünyanın en iyi 398'inci, uluslararası işverenler puanında dünyada en itibarlı 360'ıncı üniversitesi oldu.

Malezya bile ilk 100'e girdi

– İlk 5'de yer alan üniversitelerden Harvard ilk defa ilk 3'ten 5'inci sıraya geriledi.

– Oxford Üniversitesi bu defa 5'inci sıradan 2'nci sıraya yükseldi.

– Cambridge ve Stanford Üniversitesi 3'üncü sırayı paylaştı.

– Dünyanın en iyi 6. üniversitesi olan Caltech ilk kez ilk 5'e giremedi.

– Malezya ve Rusya'da gelişim yavaşlasa da, ikisinin de ilk 100'e bir üniversitesi girdi.

Türkiye'deki üniversiteler

– ODTÜ, uluslararası işveren puanında dünyada 224'üncü oldu.

– Akademik itibarda Türkiye birincisi ve dünya 333'üncüsü de ODTÜ.

– İTÜ, uluslararası işveren puanlamasında 242'nci sırada.

– İstanbul Üniversitesi akademik itibarda Türkiye 2'ncisi ve dünyada 368.

– Sabancı Üniversitesi, akademik itibarda 25 sıra yükselerek, ilk 400'e girdi.

– Boğaziçi Üniversitesi geçen yıl 651-700 bandında iken bu yıl 701-750'ye düştü.

KRİTERLER NE?

– 5 yıldaki 14.7 milyon makale incelendi.

– 96 milyon atıf sayısı hesaplandı.

– 130 bin akademisyenle görüşüldü.

– Akademik itibar gibi 6 kritere bakıldı.