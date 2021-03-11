ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM tarih verdi

Son yılların en çok istihdam sağlayan iş kollarından biri olan özel güvenlik için adaylar EGM tarafından düzenlenen sınavlara katılıyor. Son olarak 20 Şubat tarihinde gerçekleştirilen ÖGG sınav sonuçları için geri sayım başladı.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM'nin sınav takvimine göre, sınav sonuçları 12 Mart tarihinde erişime açılacak. https://www.egm.gov.tr/ adresinde yayımlanan duyuru ile adaylar sınav sonuçları T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecekler.

ÖGG SINAV SONUÇLARI EGM’DE NASIL SORGULANIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü’nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Sonuç açıklandığı andan itibaren sorgulamak için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor.