ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sonuçlar için gözler EGM’de…

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen 90. Dönem Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik sınavı ardından gözler sonuçlara çevrildi. EGM tarafından paylaşılan tarihe göre ÖGG sonuçları 12 Mart tarihinde açıklanacak.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM’nin sınav takvimine göre, sınav sonuçları 12 Mart tarihinde erişime açılacak. https://www.egm.gov.tr/ adresinde yayımlanan duyuru ile adaylar sınav sonuçları T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilecekler.

ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI EGM'DE NASIL SORGULANIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı yine Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet hesabından açıklanacak. Sonuç açıklandığı andan itibaren sorgulamak için T.C. kimlik numaranızı bilmeniz ve güvenlik kodunu doğru girmeniz gerekiyor.