Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Öğretmen atamaları için tarih belli oldu: Hangi branştan, kaç öğretmen atanacak?

Sözleşmeli öğretmen ataması için MEB'ten duyuru geldi. Öğretmen atamaları için ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri Mart ayının 15 ile 26'sı arasında gerçekleştirilecek. Kontenjanlara göre en çok atamanın yapılacağı branş sınıf öğretmenliği ve özel eğitim olacak.

Güncellenme: 09:19, 06/03/2021
HaberlerEğitim
Öğretmen atamaları için tarih belli oldu: Hangi branştan, kaç öğretmen atanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ilk adım bu ay içerisinde atılacak. Ön başvuruların ardından Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Mayıs tarihinde ilan edilecek.

ÖĞRETME ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 15-26 Mart tarihlerinde alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Mayıs tarihinde ilan edilecek.

Sözlü sınavların 17 Mayıs ile 6 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtilirken karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları 17 Mayıs ile 18 Haziran tarihlerinde alınacak.

Karantina nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların sözlü sınavları 21-25 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sözlü sınavların sonuçları 8 Temmuz'da ilan edilecek.

Öte yandan sözlü sınava ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz'da alınacak ve itirazlar 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

Atama tercihlerinin ise 1-6 Eylül tarihlerinde alınacağı belirtilirken sonuçların 8 Eylül tarihinde açıklanacağı duyuruldu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURUSU

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJAN

1 Adalet  25
2 Aile ve Tüketici Hizmetleri  3
3 Almanca 210
4 Arapça 503
5 Beden Eğitimi  540
6 Bilişim Teknolojileri 50
7 Biyoloji 144
8 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 5
9 Büro Yönetimi/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı  7
10 Coğrafya 219
11 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 50
12 Denizcilik/Gemi Yönetimi 1
13 Denizcilik/Gemi Makineleri 1
14 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1.805
15 El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları 14
16 El Sanatları Teknolojisi/Nakış 1
17 Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik 35
18 Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektronik  14
19 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 10
20 Felsefe 205
21 Fen Bilimleri 996
22 Fizik 317
23 Gazetecilik 1
24 Gemi Yapımı/Gemi İnşa 1
25 Gıda Teknolojisi 5
26 Giyim Üretim Teknolojisi/Moda Tasarım Teknolojileri 1
27 Görsel Sanatlar  266
28 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 1
29 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 10
30 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri/Halkla İlişkiler 1
31 Harita-Tapu-Kadastro/Harita Kadastro 11
32 Harita-Tapu-Kadastro/Tapu 1
33 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 15
34 Hayvan Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı/Hayvan Sağlığı 7
35 Hayvan Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği  2
36 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 250
37 İlköğretim Matematik 1.260
38 İngilizce 1.938
39 İnşaat Teknolojisi/Yapı Dekorasyon 4
40 İnşaat Teknolojisi/Yapı Tasarım 2
41 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 4
42 Kimya/Kimya Teknolojisi 369
43 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri/Konaklama ve Seyahat 2
44 Laboratuvar Hizmetleri 2
45 Maden Teknolojisi 1
46 Makine Teknolojisi/Makine ve Tasarım Teknolojisi/Makine Model 1
47 Makine Teknolojisi/Makine ve Tasarım Teknolojisi/Makine ve Kalıp 2
48 Matbaa/Matbaa Teknolojisi 2
49 Matematik 1.004
50 Metal Teknolojisi 10
51 Mobilya ve İç Mekân Tasarımı 19
52 Motorlu Araçlar Teknolojisi 35
53 Muhasebe ve Finansman 1
54 Müzik 458
55 Okul Öncesi 863
56 Özel Eğitim 2.094
57 Pazarlama ve Perakende 5
58 Radyo-Televizyon 2
59 Raylı Sistemler Teknolojisi/Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 3
60 Rehberlik 1.004
61 Rusça 25
62 Sağlık/Sağlık Hizmetleri 20
63 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar/Dekoratif Sanatlar 1
64 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar/İç Mekân Dekorasyon 1
65 Sınıf Öğretmenliği 2.883
66 Sosyal Bilgiler 155
67 Tarım Teknolojileri/Tarım/Bahçe Peyzaj 1
68 Tarım Teknolojileri/Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri 3
69 Tarım Teknolojileri/Tarım/Tarım Makineleri 1
70 Tarih 310
71 Teknoloji ve Tasarım 150
72 Tekstil Teknolojisi/Tekstil 1
73 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 18
74 Türk Dili ve Edebiyatı 511
75 Türkçe  918
76 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 4
77 Uçak Bakım/Uçak Elektroniği 4
78 Ulaştırma Hizmetleri/Lojistik 14
79 Ulaştırma Hizmetleri/Sivil Havacılık 5
80 Yaşayan Diller ve Lehçeler ( Kürtçe – Kurmançi) 2
81 Yaşayan Diller ve Lehçeler ( Kürtçe – Zazaki) 1
82 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 50 10
83 Yiyecek İçecek Hizmetleri 90