Öğretmen atamaları için tarih belli oldu: Hangi branştan, kaç öğretmen atanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ilk adım bu ay içerisinde atılacak. Ön başvuruların ardından Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Mayıs tarihinde ilan edilecek.

ÖĞRETME ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 15-26 Mart tarihlerinde alınacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 3 Mayıs tarihinde ilan edilecek.

Sözlü sınavların 17 Mayıs ile 6 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtilirken karantina uygulaması nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların başvuruları 17 Mayıs ile 18 Haziran tarihlerinde alınacak.

Karantina nedeniyle sözlü sınava katılamayan adayların sözlü sınavları 21-25 Haziran tarihlerinde yapılacak ve sözlü sınavların sonuçları 8 Temmuz'da ilan edilecek.

Öte yandan sözlü sınava ilişkin itirazlar 12-16 Temmuz'da alınacak ve itirazlar 2 Ağustos'ta sonuçlandırılacak.

Atama tercihlerinin ise 1-6 Eylül tarihlerinde alınacağı belirtilirken sonuçların 8 Eylül tarihinde açıklanacağı duyuruldu.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURUSU

ÖĞRETMEN ATAMALARINDA BRANŞ DAĞILIMI VE KONTENJAN

1 Adalet 25

2 Aile ve Tüketici Hizmetleri 3

3 Almanca 210

4 Arapça 503

5 Beden Eğitimi 540

6 Bilişim Teknolojileri 50

7 Biyoloji 144

8 Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 5

9 Büro Yönetimi/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 7

10 Coğrafya 219

11 Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 50

12 Denizcilik/Gemi Yönetimi 1

13 Denizcilik/Gemi Makineleri 1

14 Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi 1.805

15 El Sanatları Teknolojisi/El Sanatları 14

16 El Sanatları Teknolojisi/Nakış 1

17 Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektrik 35

18 Elektrik-Elektronik Teknolojisi/Elektronik 14

19 Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 10

20 Felsefe 205

21 Fen Bilimleri 996

22 Fizik 317

23 Gazetecilik 1

24 Gemi Yapımı/Gemi İnşa 1

25 Gıda Teknolojisi 5

26 Giyim Üretim Teknolojisi/Moda Tasarım Teknolojileri 1

27 Görsel Sanatlar 266

28 Grafik ve Fotoğraf/Fotoğraf 1

29 Grafik ve Fotoğraf/Grafik 10

30 Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri/Halkla İlişkiler 1

31 Harita-Tapu-Kadastro/Harita Kadastro 11

32 Harita-Tapu-Kadastro/Tapu 1

33 Hasta ve Yaşlı Hizmetleri 15

34 Hayvan Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı/Hayvan Sağlığı 7

35 Hayvan Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı/Hayvan Yetiştiriciliği 2

36 İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri 250

37 İlköğretim Matematik 1.260

38 İngilizce 1.938

39 İnşaat Teknolojisi/Yapı Dekorasyon 4

40 İnşaat Teknolojisi/Yapı Tasarım 2

41 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği 4

42 Kimya/Kimya Teknolojisi 369

43 Konaklama ve Seyahat Hizmetleri/Konaklama ve Seyahat 2

44 Laboratuvar Hizmetleri 2

45 Maden Teknolojisi 1

46 Makine Teknolojisi/Makine ve Tasarım Teknolojisi/Makine Model 1

47 Makine Teknolojisi/Makine ve Tasarım Teknolojisi/Makine ve Kalıp 2

48 Matbaa/Matbaa Teknolojisi 2

49 Matematik 1.004

50 Metal Teknolojisi 10

51 Mobilya ve İç Mekân Tasarımı 19

52 Motorlu Araçlar Teknolojisi 35

53 Muhasebe ve Finansman 1

54 Müzik 458

55 Okul Öncesi 863

56 Özel Eğitim 2.094

57 Pazarlama ve Perakende 5

58 Radyo-Televizyon 2

59 Raylı Sistemler Teknolojisi/Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik 3

60 Rehberlik 1.004

61 Rusça 25

62 Sağlık/Sağlık Hizmetleri 20

63 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar/Dekoratif Sanatlar 1

64 Sanat ve Tasarım/Plastik Sanatlar/İç Mekân Dekorasyon 1

65 Sınıf Öğretmenliği 2.883

66 Sosyal Bilgiler 155

67 Tarım Teknolojileri/Tarım/Bahçe Peyzaj 1

68 Tarım Teknolojileri/Tarım/Bahçe ve Tarla Bitkileri 3

69 Tarım Teknolojileri/Tarım/Tarım Makineleri 1

70 Tarih 310

71 Teknoloji ve Tasarım 150

72 Tekstil Teknolojisi/Tekstil 1

73 Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme 18

74 Türk Dili ve Edebiyatı 511

75 Türkçe 918

76 Uçak Bakım/Uçak Gövde-Motor 4

77 Uçak Bakım/Uçak Elektroniği 4

78 Ulaştırma Hizmetleri/Lojistik 14

79 Ulaştırma Hizmetleri/Sivil Havacılık 5

80 Yaşayan Diller ve Lehçeler ( Kürtçe – Kurmançi) 2

81 Yaşayan Diller ve Lehçeler ( Kürtçe – Zazaki) 1

82 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 50 10

83 Yiyecek İçecek Hizmetleri 90