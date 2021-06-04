Öğretmenini aşılayan okullarını açabilmiş

Amerika ve Rusya okullarını 1 gün bile kapatmadı. Rusya, Çin, Kırgızistan, Belarus hatta tek bir vaka bildirimi dahi olmayan Türkmenistan ‘önce eğitim' diyerek, öğretmenleri ilk grupta aşıladı.

UNESCO UYARMIŞTI

BM Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 2.5 ay önce öğrenme kaybı yaşanmaması için bütün ülkeleri öğretmenleri öncelikli aşılamaya çağırmıştı. Salgında ülkelerin öğretmenlerini aşılama karneleri şöyle:

AMERİKA VE RUSYA OKULLARI KAPATMADI

■ Okullar ABD, Rusya, İsveç, İzlanda gibi 11 ülke hiç kapanmadı.

■ 210 ülkenin 116'sında tam, 58'inde kısmen açık, Irak, Venezuela gibi 23 ülkede kapalı.

■ Kırmızı bölgedeki İsveç, Yunanistan, İspanya, İsviçre ve Fransa'da da okullar açık.

■ OECD ülkeleri içinde Türkiye, okulları salgında en uzun süre kapatan ikinci ülke.

3 öğretmenden 1'i aşı olamadı

■ Rusya, Çin, Kırgızistan, Belarus ve Türkmenistan öğretmenlerini ilk grupta aşıladı.

■ Almanya, Amerika, Azerbaycan, İspanya ve Türkiye, öğretmenlerini ikinci gruba aldı.

■ Brezilya, Fransa, Meksika, Pakistan ve Ukrayna eğitimcileri üçüncü grupta aşılayacak.

■ Belçika, Danimarka, Filipinler, Hollanda, Japonya, Norveç ve İsveç'te aşı önceliği yok.

■ Dünyada, her 3 öğretmenden 1'i ulusal aşılamada öncelikli gruba dahil olamadı.

Türkiye'nin aşı karnesi

■ Aşı randevusu verilen öğretmen, idareci ve okul çalışanı sayısı 813 bin 400.

■ 40 yaş altı sınıf öğretmenleri aşılanırken, 40 yaş altı branş öğretmenleri aşısız.

■ Okullarda öğretmen, idareci ve çalışan 1.5 milyonu aşkın kişi görev yapıyor.

Okuduklarını anlamıyorlar

■ Türkiye'de yüzde 2.17 olan öğrenme yoksulluğu yüzde 40'a çıktı.

■ İlkokul mezunu 10-14 yaş arası 5 çocuktan 1'i okuduğunu anlamıyor.

■ Ortaokul 6, 7 ve lise 10, 11. sınıflar, 1 yılda 1 gün bile okula gitmedi.

■ Dünyada ilkokullarda yüzde 53 olan öğrenme yoksulluğu yüzde 63'e çıktı.-