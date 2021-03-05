Öğretmenler okulda öğrenciler evlerde!

İlk ve orta dereceli okullarda yüz yüze eğitimin başlamasıyla sıkıntılar da başladı. Virüs korkusu nedeniyle velilerin çoğu çocuklarını okula göndermedi. Sorunun temelinde öğrenci ve öğretmenlere aşı yapılmaması var. Eğitim-İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Eğitimdeki 1.2 milyon öğretmenden, sadece 50 bini aşılandı” dedi.

“200 öğrenciden 2'si okula geldi”

İlkokul Öğretmeni B.T: “Veliler, virüsten korktuğu için çocuğunu göndermedi. Sınıfımdaki 37 öğrenciden 5'i, okulumuzdaki 3. ve 4. sınıf 6 şubedeki 200 öğrenciden 2'si geldi. Gelmeyenlere, müfredattan sorumlu olduklarına dair evrak imzalattırıldı.”

“Sınıflar bölündü öğretmen yetmedi”

Ortaokul Öğretmeni C.A: “8. sınıflar eksiksiz geldi. Sınıfları, ikiye böldük. Bu kez de öğretmen açığı ortaya çıktı. On-line dersleri, mecbur birleştirdik. Uzaktan eğitimde matematik dersine aynı anda 64 öğrenci katıldı. Verim çok düştü.”