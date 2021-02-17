Öğretmenlere aşılama ne zaman yapılacak? Bakan Selçuk açıkladı

Corona virüs aşısının uygulanacağı kişiler listesi geçtiğimiz haftalarda paylaşıldı. Listede ikinci aşamanın ortalarında yer alan öğretmenlerin daha önce aşılanması yüz yüze eğitim kararı sonrasında gündeme gelmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, merak edilen kararı açıkladı ve tarih verdi.

ÖĞRETMENLER NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Corona virüse karşı ikinci doz aşısını olanların sayısı yarım milyonu aşarken, bazı sınıflarda yüz yüze eğitimin tekrar başlayacağı 1 Mart öncesinde öğretmenler aşılarının ilk dozunu almaya başlayacaklar. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Iğdır’da yaptığı konuşmada Şubat ayının son haftasında öğretmenlere ilk doz aşıların yapılacağını belirterek, “Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığına iletildi” dedi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM ÖNCESİNDE İLK DOZ

Corona virüs salgınının hızlanması nedeniyle Kasım ayı sonlarında Türkiye çapında yüz yüze eğitime ara verildi. Bu aranın ardından köy okulları bugün itibarıyla yüz yüze

eğitime tekrar başladı. 1 Mart’ta da ilkokul ile lise ve üniversite giriş sınavlarına hazırlanan 8 ve 12. sınıf öğrencilerin yüz yüze eğitime başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre 2019-2020 öğretim yılında örgün eğitim kurumlarında 1.1 milyon öğretmen bulunuyordu.

İlginizi Çekebilir Corona virüs aşısında yanıt bekleyen dört soru