Öğretmenlere BİP dayatması

Whatsapp’ın, kişisel verileri tehlikeye atacağı düşünülen sözleşme yenileme süreci kamu kurumlarında çalışanlara “yerli ve milli” uygulama seçin baskısına dönüştü. Öğretmen ve eğitim emekçilerine bu yönde baskı yapıldığını açıklayan Eğitim Sen, “Hiç kimse belli bir sosyal medya platformunu kullanmaya zorlanamaz” dedi.

Eğitim Sen açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı okul ve kurumlarda görev yapanlar, sosyal medya grupları (WhatsApp) oluşturarak iletişim gerçekleştirmekteydi.

Türkiye'de yaygın olarak kullanılan bir sosyal medya paylaşım kurumunun kişisel verileri tehlikeye atacağı iddia edilen sözleşme yenileme önerisi sonrasında, söz konusu uygulamanın kullanıcıları yeni mesaj uygulamaları arayışına girmiştir.

“YERLİ VE MİLLİ UYGULAMAYI KULLAN”

MEB'e bağlı okul ve kurum yöneticileri “yerli ve milli uygulama” iddiası ile aralarında üyelerimizin de bulunduğu okul ve kurum çalışanlarını “BİP” uygulamasını mobil telefonlarına yükleyerek kullanmaları çağrısında bulunmaya başlamışlardır.

BİP veya diğer sosyal medya paylaşım programlarının güvenilirliği ile ilgili meslek odalarının yaptıkları çalışmalarda BİP uygulamasının veri güvenliği bakımından yetersiz bulunduğu, verilerin üçüncü şahıs ve kişilerle paylaşılma riskinin yüksek olduğu rapor edilmiştir.

Kullanıcıların, bahsi geçen programların sözleşmelerini inceleyip istediğini tercih etme hakkı bulunmaktadır.

Eğitim öğretim hizmet kolunda çalışanların, kurum yöneticilerinin yönlendirme ve baskılarından çok, okul ve kurum ölçeğinde bir araya gelerek ihtiyaçlarına uygun, güvenli buldukları bir program konusunda ortaklaşarak kişisel haklarını korumaları konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir.

HUKUKA AYKIRI

Temel insan hakları ve kişilik hakkı kapsamındaki kişisel verilerin, kişilerin rızası dışında ele geçirilip herhangi bir amaçla paylaşılması ve kullanılması hukuka aykırıdır.

Eğitim Sen, eğitim öğretim hizmet kolunda görev yapan herkesin kişisel verilerinin güvende olmasını önemsemektedir. Dolayısıyla çalışanların, talimatla belirli sosyal medya platformlarını kullanmaya zorlanması kabul edilemez.

Eğitim Sen olarak, hiçbir eğitim yöneticisi ya da kurum amirinin yetkilerini aşarak çalışanları belli bir sosyal medya uygulamasını kullanmaya zorlamamasını talep ediyor, konunun yakından takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

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