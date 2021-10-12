Okullar kapanacak mı? Erdoğan’dan yüz yüze eğitim açıklaması…

Veliler ve öğrenciler okullarda yüz yüze eğitim devam ederken artan vaka sayıları ardından "okullar kapanacak mı?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde "Şu andaki oranlarımız alarm verebilecek bir düzeye hiç ulaşmadı. Onun için tekrar söylüyorum: Okulları kapatmayacağız." açıklamasında bulundu.

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Okulların açılmasıyla birlikte uzun bir süreden sonra bu dönem yüz yüze eğitim başladı. Bakanlıklar tarafından yapılan açıklamalara göre ara tatil ve yarı yıl tatillerine kadar okullarda yüz yüze eğitimin devam etmesi bekleniyor.

OKULLAR KAPANACAK MI?

* Sistem belli bir takvim içinde işliyor. Sorunlu sınıflar 14 gün ara verdi, sonra yeniden devam ettiler. Müdahale problemin olduğu yerde yapılacak. Vaka olan yerlerde ara veriyoruz.

* Sadece devlet okulları değil, tamamını kapsayacak şekilde süreci yönetiyoruz. 5 bin 900 kapatılan sınıf tekrar açıldı. Vaka olan her sınıfa 14 gün ara verdirip geri açıyoruz.

* Bizde örneğin aşı zorunlu değil gönüllüğe dayalı. Bazı ülkelerde öğretmenler için aşı zorunlu. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okul kapatma yok, sınıf kapatma var.

* Bakan Koca’nın açıkladığı veriler, dünya ile paralel. Amerika’da yayınlanan veriler, aslında yüz yüze eğitim için olan kaygılar, beklenenin çok daha altında.

* Şu anda Amerika’da okulların yüzde 2’si kapalı. Şunu net olarak göstermek lazım, şu an toplumda en güvenli yerler okullar.

* Toplumda vakalar arttığı zaman bizim kapanan sınıflarımız da artıyor tabi. Virüs okulu seçmiyor. Önemli olan kurallara uymak.

* Negatife düşme sıklığı giderek artıyor. Kapanan sınıflar gün geçtikçe azalıyor. Türkiye’de kapanan sınıf oranları düşük. Toplumdaki artan vaka sayıları gecikmeli olarak yansıyor tabloya. Bu oran gittikçe düşüyor.

* Önemli olan açık olan okulların varlığını sürdürmesi. Öğrencilerin çoğu okulda kalabilmek için zorunluluk olmasına rağmen sorumluluk duyarak aşı olmuşlar.

* Şu andaki oranlarımız alarm verebilecek bir düzeye hiç ulaşmadı. Onun için tekrar söylüyorum: Okulları kapatmayacağız.

DERS SAATLERİ AZALTILACAK MI?

* 40 dakikayı azaltmamız için bazı koşulların değişmesi lazım. Vaka bazlı, okul bazlı yaklaşıyoruz olaya. 850 bin dersliğimiz var, çok az kısmında kalabalık sınıflar var.

* Bu sınıfların olduğu yerlerde ‘süreyi kısaltabilirsiniz, günlere ayırabilirsiniz’ diye yetki veriyoruz. Bu süreç çok verimli işliyor. Ama tüm okullarımızda ders saat süresini azaltıyoruz diye bir beklenti olmasın. Süreç bizim beklediğimizin çok daha ötesinde pozitif şekilde gidiyor.

OKULLARIN AÇILMASI VAKALARI TETİKLEDİ Mİ?

* Problem olan sınıf yüz yüze eğitime zaten ara veriyor ama yüzde 99’un ötesindeki bir oran okula devam ediyor.

* Okulların açılmasıyla vaka sayılarının toplumda arttığı iddiasının bilimsel hiçbir dayanağı yok, Avrupa ve Amerika’da da yok. Tam tersine tüm bilimsel çalışmalar toplumdaki vakaları azaltma işlevi gördüğünü söylüyor, çünkü korunaklı bir ortam ve kurallara riayet ediliyor.

ERDOĞAN’DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'nde konuştu.

* Milli Eğitim Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız, sürecin sorunsuz bir şekilde ilerlemesi hususunda gereken her türlü tedbiri alıyor.

* Aynı şekilde illerde mülki idare amirlerimiz konuyu yakından takip ediyor.

* Velilerimizin ve okul aile birliklerimizin de yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi için samimi gayret gösterdiklerini görüyoruz.

* Eğitimin tüm paydaşlarında oluşan bu mutabakat ve işbirliği ruhundan biz de büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

* Sürecin başarısı için tedbirlere uyum başta olmak üzere her konudaki gayretlerimizi biraz daha artırmamız gerekiyor. İnancımıza göre, takdir tedbire mani değildir.

* Salgınla mücadelede bilimin ve tıbbın sunduğu araçlardan faydalanmak, hem insan hem de Müslüman olarak bizim görevimizdir.

* Devletimiz, insanı yaşat ki devlet yaşasın prensibine uygun şekilde birçok gelişmiş ülkeden bile önce gereken her imkanı vatandaşlarına sunmuştur.

* Aşılamadaki eşikleri hızla aşarak toplumsal bağışıklığı ne kadar çabuk sağlayabilirsek önümüzdeki kış aylarında o derece rahat ederiz.

* Diğer türlü havaların soğumasıyla beraber sıkıntılarımızın artmasına engel olamayız. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyorum.