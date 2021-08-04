Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk okulların açılacağı tarihi duyurdu

Yeni dönemde eğitimlerine yeniden okulda devam edecek olan öğrenciler okulların ne zaman açılacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına yönelik bakanlık olarak her türlü hazırlıkları yaptıklarını belirterek, "Şu andaki bakış açımız okulların 6 Eylül tarihinde açılmasıyla ilgili." ifadelerini kullandı.

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Geçtiğimiz sene corona virüs salgını nedeniyle eğitimde sekteye uğrayan okulların yeni öğretim yılında ne zaman açılacağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk; “Eğitim ailemiz, telafi etkinlikleri ve yeni dönemin hazırlıklarıyla yoğun bir yaz geçiriyor. 6 Eylül'de, okullarımızda öğrencilerimizle buluşmak, öncelikli çabamızdır.”

Bakan Selçuk, Mersin programı kapsamında Yenişehir ilçesindeki Barbaros Ortaokulu’nu ziyaret ederek, öğrenci ve okul idarecileriyle bir araya geldi.

açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, bayram sonrası ‘Telafide ben de varım’ etkinliklerinin son hızla devam ettiğini, etkinliklerin ağustos ayında da bu şekilde devam edeceğini ve eylül başından itibaren ise okullarda olmak için hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

Bakan Selçuk, son dönemdeki vaka artışlarının okullarının açılış tarihini etkileyip etkilemeyeceği yönündeki bir soruya ise “Şu andaki bakış açımız okulların 6 Eylül tarihinde açılmasıyla ilgili. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü görevi, vazifeyi yerine getiriyoruz, kimsenin şüphesi olmasın. Toplumumuzdan beklentimiz de buna destek olmak yönündedir. Odak noktamız okulların açılması” şeklinde yanıt verdi. (DHA)