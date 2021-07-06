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Okullar ne zaman açılacak? MEB tarih verdi…

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) ilkokul, ortaokul ve lise kademesinde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci yaz tatiline girdi. Veli ve öğrencilerin merakla beklediği yeni eğitim öğretim döneminin başlayacağı tarih de açıklandı ve 13 Eylül olarak duyuruldu.

Güncellenme: 11:30, 06/07/2021
HaberlerEğitim
Okullar ne zaman açılacak? MEB tarih verdi…

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren konuyla ilgili resmi açıklama Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi. 2021-2022 döneminde ilk eğitim-öğretim dönemi 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. İkinci dönemin başlangıç tarihi ise 7 Şubat 2022 olacak. 17 Haziran 2022 tarihinde ise 2021-2022 eğitim dönemi sona erecek.

TELAFİ EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Telafi eğitim yapılan açıklamaya göre okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için 5 Temmuz – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

TELAFİ EĞİTİMİ NASIL YAPILACAK?

Yapılacak olan eğitimde bilimsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere ve etkinliklere yer verilecek.

Bakan Selçuk, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Karnelerinizi 18 Haziran’dan itibaren e-Okul’dan, 2 Temmuz’dan itibaren ise okullarınızdan basılı olarak alabilirsiniz.

* Bu yıl “telafi” kapsamında 31 Ağustos’a kadar okullarımız açık olacak. Bekliyoruz…

* Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerimize çalışma kitapları, 1-4. sınıf öğrencilerimize tamamlayıcı çalışma yaprakları hazırladık. Bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi “Arkadaş” kitaplarıyla buluşturacağız; merak etmesinler ödev değil.

* Öğrencilerimiz, yaz boyu Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, İçişleri Bakanlıklarımız ile belediyelerin tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek.

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