Okullar ne zaman açılacak? MEB tarih verdi…

Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiren konuyla ilgili resmi açıklama Milli Eğitim Bakanlığı’ndan geldi. 2021-2022 döneminde ilk eğitim-öğretim dönemi 13 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. İkinci dönemin başlangıç tarihi ise 7 Şubat 2022 olacak. 17 Haziran 2022 tarihinde ise 2021-2022 eğitim dönemi sona erecek.

TELAFİ EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Telafi eğitim yapılan açıklamaya göre okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve özel eğitim okullarında öğrenim gören öğrenciler için 5 Temmuz – 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek.

TELAFİ EĞİTİMİ NASIL YAPILACAK?

Yapılacak olan eğitimde bilimsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere ve etkinliklere yer verilecek.

Bakan Selçuk, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

* Karnelerinizi 18 Haziran’dan itibaren e-Okul’dan, 2 Temmuz’dan itibaren ise okullarınızdan basılı olarak alabilirsiniz.

* Bu yıl “telafi” kapsamında 31 Ağustos’a kadar okullarımız açık olacak. Bekliyoruz…

* Destekleme programı için 1-8. sınıf öğrencilerimize çalışma kitapları, 1-4. sınıf öğrencilerimize tamamlayıcı çalışma yaprakları hazırladık. Bu yıl da ilkokul öğrencilerimizi “Arkadaş” kitaplarıyla buluşturacağız; merak etmesinler ödev değil.

* Öğrencilerimiz, yaz boyu Aile ve Sosyal Hizmetler, Gençlik ve Spor, Kültür ve Turizm, Sağlık, İçişleri Bakanlıklarımız ile belediyelerin tesislerinden ücretsiz yararlanabilecek.