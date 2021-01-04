Okullar ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

Son aylarda artan corona vakaları eğitimi etkilemeyi sürdürüyor. Daha önce 4 Ocak'ta tekrardan açılacağı belirtilen okulların açılış tarihi 22 Ocak’a ertelenmişti. Ancak son yapılan açıklamalar ardından yüz yüze eğitim bir kez daha ertelendi.

YÜZ YÜZE EĞİTİM ERTELENDİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı son dakika açıklamasında, corona virüsü salgınının mutasyonların yol açtığı belirsizliklerle ağırlaşarak devam ettiğini belirtti. Erdoğan, yüz yüze eğitimde verilen aranın da 15 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.

İLKOKULLARDA SINAV OLMAYACAK

Milli Eğitim Bakanlığı Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili yeni düzenlemelere gitti.

* İlkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecektir. Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacaktır. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecektir.

* İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla o tarih itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabileceklerdir.

* İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecektir.

KARNELER OKULLARDA VERİLECEK

* 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacaktır.

YARI YIL TATİLİ ÜÇ HAFTA OLACAK

* 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenmiştir. 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacaktır.