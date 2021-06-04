Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Okullar ne zaman kapancak? Karneler ne zaman verilecek?

Okulların açık olacağı tarihi açıklayan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 2 Temmuz’a kadar açık olacağını belirtti. Türkiye genelinde öğrenciler, 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek, karneler 18 Haziran tarihinde dağıtılacak.

Güncellenme: 11:50, 04/06/2021
HaberlerEğitim
Okullar ne zaman kapancak? Karneler ne zaman verilecek?

Bu yılın büyük bölümünü uzaktan eğitim modeli ile evden geçiren öğrencilerin karnelerini alacağı tarih belirlendi. Karnesini alan öğrenciler isteğe bağlı olarak okullarında telafi eğitimi alabilecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran’da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz’a kadar açık olacak.

Telafi eğitimi hakkında da bilgi sunan bakanlık, erişime açılan “https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/” internet adresinde yer alıyor.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri 18 Haziran’da elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, isteyen velilere okul müdürlüklerince basılı karne verilebilecek.