Okullar ne zaman kapancak? Karneler ne zaman verilecek?

Bu yılın büyük bölümünü uzaktan eğitim modeli ile evden geçiren öğrencilerin karnelerini alacağı tarih belirlendi. Karnesini alan öğrenciler isteğe bağlı olarak okullarında telafi eğitimi alabilecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2020-2021 eğitim-öğretim yılı karneleri okullarda 18 Haziran’da dağıtılacak. İsteyen öğrencilere telafi programı için okullar 2 Temmuz’a kadar açık olacak.

Telafi eğitimi hakkında da bilgi sunan bakanlık, erişime açılan “https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/” internet adresinde yer alıyor.

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemi için karne, teşekkür ve takdir belgeleri 18 Haziran’da elektronik ortamda öğrenci ve velilerin erişimine açılacak, isteyen velilere okul müdürlüklerince basılı karne verilebilecek.