Okullarda yarıyıl tatili ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; öğrenciler ilk dönemin son dersini 22 Ocak tarihinde yapacak ve 23 Ocak itibariyle üç haftalık sömestr tatili resmen başlayacak. 15 Şubat Pazartesi öğrenciler eğitimlerine kaldığı yerden devam edecek.

SINAVLAR OLACAK MI?

Bu dönemde ilkokul ve ortaokulda sınav olmayacak. İlkokul ve ortaokulda okuyan öğrencilerin karne notları, derse katılım puanı üzerinden verilecek. Derse katılım puanı ise öğrencilerin EBA TV'de gösterdiği performans ve ödevleri üzerinden belirlenecek.

Liselerde ise ilk dönem yapılacak sınavları ikinci dönem yapılacak ve karne notları sınavlar sonucunda belirlenecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, son yaptığı açıklamada okullarda online eğitimin 22 Ocak’a kadar süreceğini açıkladı. 15 Şubat’ta başlayacak okulların yüz yüze eğitime geçip geçmeyeceği ise henüz belirsiz. Bakanlık, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle yapacakları görüşmeler ve corona virüsü vakalarının son durumuna göre kararını verecek.

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