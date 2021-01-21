Okullarda yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?

İlkokul, ortaokul ve lisede okuyan milyonlarca öğrenci, yarın son kez ders yapacak ve üç haftalık yarıyıl tatili başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin ve öğrenci velilerin merakla beklediği okulların ikinci dönemde yüz yüze eğitime geçip geçmemesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Okulların kapalı kalmasının bugünün değil yarının sorunu olduğuna değinen Selçuk; “Türkiye, OECD ve Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde okullarını en fazla süre kapalı tutan ülkeler arasında başlarda geliyor. Biz bunu daha kontrollü olabilmek, riski daha iyi yönetebilmek için yaptık ve bugün de bunun doğru bir karar olduğunu görüyoruz. Ancak 15 Şubat’tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var. Bunu da ilgili tüm kuruluşlarla ve ortamlarda paylaşıyoruz, paylaşacağız. Bu anlamda literatüre ve uygulamalara baktığımızda, elbette küçük yaşların riski daha az” diye konuştu.

DESTEKLEME KURSLARI YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne; destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitim faaliyetleri konulu resmi yazı gönderdi.

Yazıda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında MEB’e bağlı resmi okulların 8. ve 12’nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik isteğe bağlı olarak açılan, destekleme ve yetiştirme kurslarındaki yüz yüze eğitim faaliyetlerinin 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren tekrar başlatılacağı açıklandı.