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Yüz yüze eğitim ne zaman, hangi sınıflar için başlayacak?

Yüz yüze eğitim için tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitimin köy okullarında 15 Şubat'ta başlatılacağını kararlaştırdıklarını söyledi. Erdoğan "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak" dedi.

Güncellenme: 08:50, 02/02/2021
Haberler Eğitim
Yüz yüze eğitim ne zaman, hangi sınıflar için başlayacak?

Milyonlarca öğrencinin sömestr tatiline girmesinin ardından veliler ikinci dönem başında okullar açılacak mı merak ediyordu. Daha önce Ocak ayında açılması beklenen okulların açılış tarihi Şubat ayına ertelenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada okulların açılış tarihini duyurdu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Corona virüsüne dikkat çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

*Kabinemizin bugünkü toplantısında uzaktan eğitim öğretimin temeli olan internete erişimlerindeki sınırlılığı da dikkate alarak köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık.

*Ancak okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek bunu da özellikle söylemek zorundayım çünkü bizim için Covid hepsinden çok daha tehlikeli çok daha Allah muhafaza bizim için önemli.

*Yavrularımızın kaybına tahammülümüz olamaz onun için her türlü tedbiri almak durumundayız. 8 ve 12. sınıflar ile ilkokulu özel eğitim okullarındaki eğitim öğretimin 1 Mart'tan itibaren başlaması için hazırlıklara başlanacak.

*Vaka sayılarındaki gelişmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için gereken çalışmalarda yürütülecek.

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Corona Cumhurbaşkanı Milli Eğitim Bakanı Recep Tayyip Erdoğan Sözcü TAyyip Erdoğan yüz yüze
Yayınlanma Tarihi:08:24,