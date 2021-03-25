Ortaokul sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada “Ortaokullarda yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır” ifadeleri kullanıldı. Ortaokulları kapsayan sınavlarla ilgili yapılan açıklamada şu şekilde;

ORTAOKUL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

*Yüz yüze eğitime devam eden okul ve sınıflarda sınavlar okul ortamında yüz yüze yapılacaktır.

*Yüksek ve çok yüksek risk gruplarındaki illerde ortaokulların 5, 6 ve 7’nci sınıflarında 26 Mart Cuma gününe kadar yapılamayan sınavlar, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılacak şekilde planlanacaktır.



SINAVLAR YÜZ YÜZE YAPILACAK

*Yüz yüze eğitimin devam ettiği ilkokul 4’üncü sınıflar ile ortaokulların 8’inci sınıflarında sınavlar, okul ortamında yüz yüze yapılmaya devam edilecektir.

*Salgının seyrine göre illerin risk gruplarının değişmesi durumunda güncel risk grubuna uygun olarak okullarda yüz yüze eğitim yapılması hâlinde sınavlar da 3 Mayıs 2021 tarihinden önce okul ortamında yüz yüze yapılabilecektir.

LİSE SINAVLARI DA ERTELENMİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.

MEB’in açıklamasında “12. sınıfların sınavları devam edecek olup 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.